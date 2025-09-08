ダントーホールディングスが３日ぶりに反発している。５日の取引終了後、子会社淡陶社の名古屋営業所の土地・建物を売却するのに伴い、２５年１２月期に固定資産売却益２億円を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS