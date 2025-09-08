午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２７１、値下がり銘柄数は２７９、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に不動産、その他製品、電気機器、機械、医薬品、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS