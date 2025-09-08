瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で岡山県を中心に曇っていて、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も雲が広がり、夜のはじめごろにかけて局地的に雷雨になるでしょう。日中の最高気温は岡山で34度、津山で32度、高松で36度の見込みです。香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に厳重に警戒してください。 9日も雲が広がりやすく、午後は雷雨のところがある見通しです。朝の最低気温は岡山