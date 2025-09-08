大王製紙が３日ぶりに反発している。７日付の日本経済新聞朝刊で「木質由来の極細繊維を使った複合樹脂を自動車部品メーカー向けに供給する」と報じられており、好材料視されている。 記事によると、これまで日用品や化粧品の添加物向けだったセルロースナノファイバー（ＣＮＦ）の用途を自動車部品向けにも広げるとしており、複数メーカーと共同開発し２８年にも発売される新型車への