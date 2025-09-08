【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ELSEE（エルシー）が今秋メジャーデビューすることを、渋谷duo MUSICEXCHANGEで開催された自主企画イベント『DANCE×５-DANCEQUINT-』Limited Liveに駆け付けたファンに向けて発表した。 ■ELSEE（エルシー）とは ELSEEはAKARI、KARIN、NANAMI、PONO、HINAの5人からなるダンス＆ボーカルグループ。メンバーのAKARIは、2019年～20年に