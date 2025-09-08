台風16号(ターファー) 【画像】全国の今後の天気 2025年9月8日9時50分発表気象庁 8日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    南シナ海中心位置    北緯21度10分 (21.2度)東経112度05分 (112.1度)進行方向、速さ    北西 20 km/h (12 kt)中心気圧    975 hPa中心付近の最大風速&#16