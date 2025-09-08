ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたオリオールズ戦に「1番DH」で先発出場。菅野智之投手とメジャーで初対決し、初回の第1打席で今季47号ソロ、3回の第2打席で48号ソロを放った。今季4度目のマルチ本塁打をマークした大谷は2打数2安打3四球2打点と、1試合5出塁と大活躍。チームは5ー2で勝利し、連敗ストップに貢献した。 ■1試合2発でシュワーバーに1