6日夜、新潟市中央区でイノシシの目撃が相次ぎました。 6日午後8時すぎ、中央区西大畑町や二葉町1丁目の道路上で体長約1mのイノシシの目撃通報が相次ぎました。さらに午後9時すぎ、目撃現場から約1km離れた西船見町の海岸線道路でイノシシ1頭の目撃通報がありました。 その後、警察官がイノシシを見つけましたが死んでいたということです。