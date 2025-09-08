北海道千歳市で2025年9月8日午前10時ごろ、バイクと乗用車が衝突する事故がありました。事故があったのは、千歳市稲穂4丁目付近の信号機がある交差点です。 消防によりますと午前10時ごろ、バイクと乗用車が衝突し、バイクを運転していた30代から40代の男性が頭部から出血するけがをしたということです。男性は意識があり、会話できる状態だということです。警察が事故の原因を調べています。