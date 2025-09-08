中国のETF（上場投資信託）は、中国の株式市場に投資するための金融商品です。ETF市場は今年に入ってから、飛躍的な急成長を見せており、8月25日には市場全体のETF総額が5兆元（約103兆円）の大台を突破しました。さらに9月4日の取引終了時点では、5兆200億元（約103兆4000億円）に達しました。2024年末比での増額は約1兆2900億元（約26兆5700億円）で、伸び幅は34％を上回りました。セクター別では、金融関連とロボット関連が特に