Photo: 吉嗣裕馬 最高気温が30°C越えの日が連日続くここ最近。ちょっと外に出るだけでも汗がダラダラ…という人もたくさんいるはず。「どうにかして、滝のような汗を回避したい！」というニーズも多いのではないでしょうか。そこで、今回は「外出時の滝汗を回避する、夏場におすすめなアイテム」についてまとめて紹介していきますよ。快適さを保つ秘訣は「天然素材」