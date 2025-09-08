【MLB】オリオールズ 2-5 ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）【映像】大谷、菅野から豪快アーチ→走りながら“謎のポーズ”ドジャースの大谷翔平投手が、ホームラン時のセレブレーションで新たなポーズを発動させ、ファンの注目を集めている。初回、先頭打者として打席に立った大谷は、オリオールズの先発・菅野智之投手の出鼻をくじく第47号先頭打者ホームランを放つ。その直