アメリカのトランプ大統領は、石破総理大臣の辞任の表明を受け、「驚いている。彼とはうまく協力してきた」と述べました。【映像】石破総理辞任に驚くトランプ氏「私は彼のことを知っていて、彼のことが好きだった。辞任したことに少し驚いている。彼はとても良い人だし、実際彼とはうまく協力してきた」（トランプ大統領）トランプ氏は7日、記者から石破総理大臣の辞任表明について問われ、このように述べました。これに先立