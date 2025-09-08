ストーカー事案のほとんどが、元配偶者など『知っている人』の犯行や行為です。ところが、今回逮捕された男は『まったく知らない人』を尾行し殺害したと供述。私たちは、警戒度をワンランク上に引き上げなければいけません」こう話すのは、防犯アドバイザーの京師美佳さんだ。神戸市のマンションのエレベーターで、8月20日に発生した会社員・片山恵さん（24）刺殺事件で兵庫県警に逮捕された谷本将志容疑者（35）は事件当日、片