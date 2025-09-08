火事があった住宅岡山・北区大供表町 7日夜、岡山市で住宅が全焼し住人の男性がけがをしました。 警察によりますと7日午後10時10分ごろ、岡山市北区大供表町に住む男性（44）から「リビングから火が出ている」と119番通報がありました。 駆けつけた消防が約3時間後に火を消し止めましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。 男性はこの家に1人暮らしで、逃げ出すときに右腕にやけどを負い病院に搬送されました