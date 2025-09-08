9月4日、元AKB48のメンバーでタレントの板野友美（34）が、自身が経営するブランド『Rosy luce』（ロージールーチェ）が、AnyMind Group（エニーマインドグループ）と業務提携したことを発表した。【写真】壁一面にバッグ、逆の一面には洋服がズラリ…板野が紹介した新居の「クローゼットルーム」。他、リビングやバスルームなども同日には、自身のYouTubeで新居のルームツアー動画を公開するとともに、『櫻井・有吉THE夜