男性2人に対し自殺をそそのかして死亡させたなどとして、今年逮捕・起訴されていた自称占い師・濱田淑恵被告（63）とその女性信者2人。事件は2020年に和歌山県の海岸にて男性2人の遺体が見つかったことで発覚し、当初警察は事件性なしと判断していたが、別件の事件捜査の過程で改めて捜査の対象となっていた。【写真】「信者の前で性交を見せつけ…」送検される濱田被告。2008年当時に開設していた“異様すぎるホームページ”