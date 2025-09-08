【特別寄稿】ザ・芸能界の裏側（後編）【前編を読む】ケイダッシュ川村龍夫会長の葬儀に多くの芸能人が弔問に訪れた背景先日亡くなった芸能プロダクション、ケイダッシュ会長の川村龍夫には、元テレビ朝日幹部で、テレビ朝日の天皇と呼ばれた皇達也に都内のホテルで話を聞いているときに出会ったことがある。芸能界を取材している、ぜひ、話を聞かせてほしいと挨拶すると、「（バーニングプロダクションの）周防（郁雄）はあな