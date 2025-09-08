◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル＝３着まで秋華賞優先出走権）オークス馬カムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が抜群の気配を示している。もちろん今回は秋華賞に向けた前哨戦だが、それでも不安のない仕上がりに映る。今回は帰厩当初から陣営のトーンが高く、状態の良さが伝わった。友道調教師は「順調に追い切りを消化できている。体重は若干プラスで、いい