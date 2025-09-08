２０２５中国国際ビッグデータ産業博覧会で言葉を交わす出展者。（８月３０日撮影、貴陽＝新華社記者／呉思）【新華社貴陽9月8日】中国貴州省貴陽市で8月末に開かれた「2025中国国際ビッグデータ産業博覧会」では、ビッグデータ技術を活用した生態保護の取り組みが注目を集めた。会場ではドローンを使った高所外壁清掃技術が各国からの出展者の関心を引いた。技術を開発した貴州美遇同航低空智能科技は、ドローンと業務用機能