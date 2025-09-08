７日、グローバルサウス世界遺産フォーラムに出席した来賓ら。（玉渓＝新華社記者／陳欣波）【新華社玉渓9月8日】中国雲南省玉渓市の澄江化石地世界自然遺産博物館で7日、世界遺産の保護と発展について話し合う「グローバルサウス世界遺産フォーラム」が開催された。７日、グローバルサウス世界遺産フォーラムに出席した来賓ら。（玉渓＝新華社記者／陳欣波）７日、世界遺産フォーラムの後、澄江化石地世界自然遺産博物館