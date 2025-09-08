お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明（54）が7日深夜に放送されたテレビ朝日「見取り図じゃん」（日曜深夜0・10）に出演した。この日は、小さい声で本音を言い合う企画「大声では言えないけど、小声なら言える会」を実施。小木は大きい声では言えないこととして「不祥事を起こした時に、記者会見しなくていい流れ、いいよね」とコメント。一方、「でも、それで戻ってこれないのも嫌だよね。あれ、凄いモヤモヤする」と語った