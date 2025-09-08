俳優・浅野温子と武田鉄矢によって1991年に放送されたフジテレビ系“月9”ドラマ『101回目のプロポーズ』。34年を経て、この続編が俳優・唐田えりか×せいや（霜降り明星）によって連続ドラマ『102回目のプロポーズ』（全12話）として、フジテレビでの地上波放送・FOD独占配信されることが8日、明らかになった。【写真】『101回目のプロポーズ』当時の画像…若かりし頃の浅野温子＆武田鉄矢本作は、鈴木おさむ氏が放送作家・脚