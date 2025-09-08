カゴメは、9月1日の「防災の日」を起点とした備蓄需要の高まりを捉え、今年も取り組みを強化する。昨年の特需により発生した出荷調整を振り返り、今年は製造ラインの拡充や商品スペックの見直しにより、安定的かつ継続した商品供給を目指す。新たな提案として「食品のプラントベースシリーズでの備蓄提案強化」を挙げている。有事の際、ヴィーガンやプラントベースを志向する人に向けて、プラントベースシリーズのレトルトカレーや