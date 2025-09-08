アサヒビールがグローバル展開するプレミアムイタリアンビール「ペローニ ナストロアズーロ」。これまで飲食店向けに販売してきた瓶と樽生に加え、このほど家庭用の缶を発売。特別感のある飲用体験“プロフューモ”の提案などで認知度を高め、輸入ビールNo.1へと飛躍を図る。「成長のためには、より多くの方々にペローニをお届けする必要がある」と意気込みを語る、グローバルビアブランド室長のニック・ラークワージー氏。16年に