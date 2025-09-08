小川珈琲では、新代表取締役社長CEOに前専務取締役COOの宇田吉範氏が就任し、前代表取締役社長CEOの小川秀明氏が代表取締役会長に就くトップ交代人事が行われた。9月1日付。事業環境変化の加速を受けた動き。経営体制を刷新して意思決定の機動力を高めるとともに、より強固な経営基盤の構築を進める。社長就任について、宇田新社長は「当社は、全員が“珈琲職人”として誇りと責任を持って日々の仕事に向き合う企業文化を大切にし