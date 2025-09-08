ファミリーマートは9月9日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、「世界の山ちゃん」を運営するエスワイフードが監修した商品3種類を東海・北陸・関東地方のファミリーマートで発売する。「世界の山ちゃん」監修商品第3弾名古屋発祥の居酒屋・世界の山ちゃんの「幻の手羽先」は、辛さと風味が際立つ「幻のコショウ」と秘伝のタレを使用しており、やみつき感のある味わいで同店の人気メニューとなっている。コラボ第3弾