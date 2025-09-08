◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）トップで出た２２歳の長野泰雅（たいが、福岡地行）がツアー初優勝を飾った。４バーディー、２ボギーの６８で通算１０アンダーに伸ばし、初日からトップを守る完全Ｖを果たした。最終１８番、決めれば優勝の１メートルのパーパット。長野の手は震えていた。２年前のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ