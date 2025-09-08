実業家の友永真也氏（３８）とモデルの岩間恵（３２）夫妻が７日、東京・港区のポルシェセンター高輪で「ＰｏｒｓｃｈｅＣｅｎｔｅｒＴａｋａｎａｗａｐｒｅｓｅｎｔｓＷａｎ！ｄｅｒＦＥＳ」のトークイベントにスペシャルゲストとして登場した。観客が集まる会場に愛犬・クレアとともに登壇し、盛り上げた。イベント後は結婚後初となる２人で報道陣の囲み取材にも応じ、友永氏は「僕は緊張するということはなくなっ