柔道女子でパリ五輪金メダリストの角田夏実が６日に自身のインスタグラムを更新。「怒濤の三日間、柔道のセミナーした後のディズニーは最高に楽しかったなぁ」などとつづり、同じくパリ五輪金の出口クリスタらとカリフォルニアのディズニーランド・リゾートを楽しむ様子の写真を投稿した。「みんないい人たちで本当に助かりました！そして、面白すぎる２人にも感謝♡」と記したように、変顔をする出口の写真やアトラクシ