◇ナ・リーグパドレス8―1ロッキーズ（2025年9月7日デンバー）パドレスは7日（日本時間8日）、敵地でのロッキーズ戦に勝利。連勝でカード勝ち越しを決めた。打線が序盤から好調で初回にマチャドの23号2ランで先制すると、2回にはメリルの10号ソロで加点。4回にはシーツの19号ソロなど3点を奪ってリードを広げ、5回もロレアノの23号ソロなどで2点を加えて、5回までに8点を奪った。投げては先発・シースが6回途中1失点と