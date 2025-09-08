【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は７日、ワシントン郊外で記者団に対し、石破首相が退陣を表明したことに関して「彼を知っているから驚いた」と述べた。首相については「彼のことは好きだった。素晴らしい人物だった。我々はとてもうまくやっていた」と振り返った。トランプ政権は日本との関税交渉の合意を政権の成果ととらえ、石破政権を評価していた。