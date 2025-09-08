世界中で愛される高級チョコレートブランド・ゴディバから、贅沢なカップアイス「バニラ チョコレート」が2025年9月15日（月）より全国のスーパーマーケットで順次発売されます。マダガスカル産バニラや北海道産生クリームなど、素材へのこだわりが光る本格的な一品。パリッと割れるチョコレートと濃厚アイスのハーモニーで、特別感あふれるひとときをお楽しみくださいb