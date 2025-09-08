9月5日より、ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロの長編小説デビュー作を実写映画化した、『遠い山なみの光』が劇場公開されます。本作のジャンルは「ヒューマンミステリー」。静謐（せいひつ）な語り口の作風であり、美しくも危うさを感じさせる画と、俳優陣の渾身の演技は、ぜひ映画館で見てほしいと強く願えるものでした。さらなる魅力と、事前に知ってほしい作品の特徴を記していきましょう。【動画】『遠い山なみの光』の