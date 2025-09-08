「モスバーガー」は、9月10日（水）〜11月中旬の期間、秋季限定メニューの「月見フォカッチャ」と「メンチカツチーズバーガー」を、全国の店舗で発売する。【写真】ボリューム感たっぷり！“裏月見”の「メンチカツチーズバーガー」■2種類の“月見”が登場今回登場するのは、半熟風たまごで十五夜のお月見をイメージした「月見フォカッチャ」と、その“対”として二十六夜をテーマにした新作「メンチカツチーズバーガー」。