置賜と庄内では、８日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 ［気象概況］前線を伴った低気圧がオホーツク海を東北東へ進み、前線が東北地方を南下しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北南部では大気の状態が非常に不安定となっています。このため、置賜