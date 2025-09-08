福岡県警筑紫野署は8日、筑紫野市二日市中央3丁目9番付近の敷地内で7日午後3時ごろ、男が遊んでいた女児に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は身長約180の中肉、黒髪短髪、黄色と青色の半袖Tシャツ、紺色短パン、黒色スリッパ、めがね着用。