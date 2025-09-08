阪神タイガースが２年ぶりのセ・リーグ優勝を決め街では喜びの声が上がりました。史上最速で２年ぶりのリーグ優勝を決めた阪神タイガース。大阪駅前などでは、さっそく号外が配られました。（阪神ファン）「球児監督ありがとうございます！」（阪神ファン）「やっぱ世界一。ドジャースにもカブスにも勝ったんでね。藤川監督最高です。このまま日本一いってもらいたいと思います」道頓堀の戎橋には、喜びを爆発させる大