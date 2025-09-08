静岡地方気象台は、9月5日に静岡県伊東市と焼津市で発生した突風について、8日に現地調査を行います。 調査は気象庁機動調査班（JMA-MOT）として派遣された職員によって実施されます。8日午前10時から焼津市で、午後1時からは伊東市でそれぞれ調査が行われる予定です。 突風の詳しい状況などの調査結果については、まとまり次第公表される予定です。