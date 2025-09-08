９月７日、琵琶湖で水上バイクでけん引された遊具がボートにぶつかり、乗っていた女性が死亡した事故で、警察は水上バイクを運転していた男を逮捕しました。業務上過失致死傷の疑いで逮捕されたのは兵庫県尼崎市の自営業・西口勝久容疑者（５７）です。警察によりますと西口容疑者は７日午後、滋賀県野洲市の琵琶湖で水上バイクでけん引した遊具に大阪市内の男性（３３）と３０代の女性を乗せ運転していたところ、停まってい