大阪メトロは8日、8月に中央線が止まり、大阪・関西万博会場に多くの来場者が足止めされたトラブルの原因と再発防止策を公表した。運転見合わせをホームページなどで周知するのに約40分かかり、迂回ルートの案内も不十分だった。