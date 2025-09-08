女優の吉永小百合が主演を務める映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』(10月31日公開)が、第38回東京国際映画祭のオープニング作品となることが明らかになった。吉永小百合主演の『てっぺんの向こうにあなたがいる』が第38回東京国際映画祭のオープニング作品に『てっぺんの向こうにあなたがいる』は、「女性だけで海外遠征を」を合言葉に結成されたエベレスト(ネパール名でサガルマータ、中国名でチョモランマ)日本女子登山隊の