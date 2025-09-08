嵐の松本潤が主演するＴＢＳ系日曜劇場「１９番目のカルテ」（日曜・午後９時）の最終話が、女子バレーボール世界選手権３位決定戦延長の影響で、７日午後９時５５分から放送。世帯平均視聴率は１１・０％を記録したことが８日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）初回は１１・４％でスタートし、第２話１１・６％、第３話１０・０％。第４話は１０・３％。第５話と第６話は９・６％。第７話は７・９％。今回は