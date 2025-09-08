大谷翔平選手が1試合で2本のホームランを放ちました。全打席をお伝えします。【映像】大谷翔平のホームラン敵地で行われたオリオールズ戦に1番指名打者で先発出場した大谷。先発マウンドにはここまで10勝の菅野智之。初回の第1打席、右中間へ先頭打者ホームラン。これで今シーズンのホームランは47本に。第2打席。バックスクリーンへ2打席連続の一発。これでホームランは48本になり、ナ・リーグトップのシュワバーに1本差に