8日、茂木敏充前幹事長が会見で総裁選への出馬を表明した。【画像】出馬表明した茂木前幹事長茂木前幹事長は会見で「昨日、石破総理が退陣を表明された。少数与党という大変厳しい政権運営の中で、予算や数々の法案の成立、さらには日米の関税交渉をはじめ外交でも大きな成果を上げられてきたことに敬意を表し、また今回は党の分断回避のために重い決断をされたと受け止めている。今、自民党は衆参ともに国会で過半数を割ると