関西地区で７日に放送された「サンテレビボックス席阪神×広島」の平均世帯視聴率が１４・８％だったことが８日、分かった。平均個人視聴率は９・７％。毎分最高世帯視聴率は２１時１２分、１３分の２０・５％、同個人視聴率は１３・９％で、阪神・藤川球児監督がナインに胴上げをされるシーンだった。独立放送局の視聴率は通常、発表されることはないが、１８年ぶりにセ・リーグ制覇を果たした２０２３年に続き、ビデオリサ