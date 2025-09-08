午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２４２、値下がり銘柄数は３０６、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中３０業種が上昇。値上がり上位に不動産、電気機器、機械、サービス、その他製品、小売など。値下がりは銀行、鉱業、石油・石炭。 出所：MINKABU PRESS