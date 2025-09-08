ＴＳＩホールディングスは４日続伸している。前週末５日の取引終了後に発表した８月度の売上情報で、既存店売上高が前年同月比０．３％増と７カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。リアル店舗で夏のセールが堅調に推移したほか、メンズブランドを中心に、晩夏・初秋向け新作が好調だった。また、前年に比べて休日が１日多かった影響がプラス約１．４ポイントあった。 出所：MINKABU PRESS