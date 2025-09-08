レバノンのアル・リヤディは9月7日、ペリン・ビュフォードとの契約を発表した。 現在31歳のビュフォードは、198センチ100キロのスモールフォワード。イタリア、オーストラリア、トルコ、プエルトリコ、ロシア、スペインのチームでプレーし、2020－21シーズンに島根スサノオマジックでBリーグのキャリアを始めた。2022－23シーズンから2シー