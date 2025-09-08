タイガースポリマーが反発。１０００円台に乗せて年初来高値を更新した。プロ野球の阪神タイガースが７日、セ・リーグの優勝を果たした。２０２３年以来、２年ぶり７回目の優勝で、９月７日の優勝は史上最速となる。自動車向けのホースやゴムシートなどを手掛け、大阪府に本社を置くタイガポリは、社名にタイガースとあることから阪神関連銘柄と位置付けられており、阪神優勝を手掛か